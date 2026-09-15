DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.237 -0,4%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,03 -3,6%Nas 26.003 -0,7%Bitcoin 66.223 -2,3%Euro 1,1544 -0,0%Öl 108,4 +2,5%Gold 4.296 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SMI-Marktbericht

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der SMI notierte zum Handelsschluss im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81.02 EUR 1.12 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amrize
33.80 EUR -0.49 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
227.20 EUR -0.90 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
82.57 EUR -1.20 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
651.80 EUR -31.40 EUR -4.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
180.40 EUR -3.50 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
377.05 EUR -5.20 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
145.55 EUR 3.00 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
710.00 EUR 10.00 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
44.28 EUR -2.24 EUR -4.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
632.00 EUR 1.00 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13,804.28 CHF -74.26 CHF -0.54 %
News | Analysen

Am Dienstag verlor der SMI via SIX letztendlich 0,54 Prozent auf 13.804,28 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,582 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,747 Prozent leichter bei 13.774,88 Punkten, nach 13.878,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13.680,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.829,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14.390,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.717,54 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 12.144,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,20 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 673,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 218,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 625,00 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 169,85 CHF), Nestlé (-1,65 Prozent auf 77,89 CHF) und Amrize (-1,26 Prozent auf 32,07 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.856.798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290,528 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.