Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

SMI-Marktbericht

15.09.26 17:57 Uhr

Der SMI notierte zum Handelsschluss im Minus.

Am Dienstag verlor der SMI via SIX letztendlich 0,54 Prozent auf 13.804,28 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,582 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,747 Prozent leichter bei 13.774,88 Punkten, nach 13.878,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13.680,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.829,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14.390,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.717,54 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 12.144,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,20 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 673,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 218,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 625,00 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 169,85 CHF), Nestlé (-1,65 Prozent auf 77,89 CHF) und Amrize (-1,26 Prozent auf 32,07 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.856.798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290,528 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net