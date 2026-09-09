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Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus

Am Abend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.58 EUR -2.68 EUR -3.14 %
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Lonza AG (N)
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Nestlé SA (Nestle)
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Partners Group AG
712.00 EUR 3.00 EUR 0.42 %
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Richemont
186.00 EUR -9.45 EUR -4.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
372.30 EUR 3.40 EUR 0.92 %
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Swiss Re AG
143.00 EUR -1.90 EUR -1.31 %
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Indizes
SMI
13,804.70 CHF -252.91 CHF -1.8 %
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Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX zum Handelsende 1,80 Prozent leichter bei 13.804,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,642 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent leichter bei 13.971,48 Punkten in den Handel, nach 14.057,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13.804,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.993,99 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 3,01 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SMI bei 14.544,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.356,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der SMI bei 12.281,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0,28 Prozent auf 79,66 CHF), Alcon (+ 0,14 Prozent auf 55,90 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 210,80 CHF) und Roche (-0,80 Prozent auf 347,70 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF), Lonza (-3,24 Prozent auf 538,00 CHF) und Amrize (-3,21 Prozent auf 33,48 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.481.093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 299,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital

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