SLI-Performance

Der SLI zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:40 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,10 Prozent leichter bei 2.396,85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 2.400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2.399,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.394,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.408,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,42 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.306,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.297,96 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2.012,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,43 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,50 Prozent auf 84,32 CHF), Straumann (+ 1,68 Prozent auf 108,90 CHF), Lindt (+ 1,36 Prozent auf 8.565,00 CHF), Alcon (+ 1,33 Prozent auf 62,62 CHF) und Sonova (+ 1,18 Prozent auf 291,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Julius Bär (-1,24 Prozent auf 68,74 CHF), Zurich Insurance (-0,89 Prozent auf 646,20 CHF), Schindler (-0,85 Prozent auf 301,80 CHF), Helvetia Baloise (-0,80 Prozent auf 223,40 CHF) und Swisscom (-0,76 Prozent auf 718,50 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.565.839 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 352,660 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net