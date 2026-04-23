Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SLI mittags

SLI-Marktbericht

Der SLI sinkt am fünften Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 2.099,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,388 Prozent auf 2.110,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2.119,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.093,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.115,76 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der SLI noch bei 1.992,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 2.131,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.923,81 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,39 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 1,58 Prozent auf 675,00 CHF), Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 80,78 CHF), Schindler (+ 0,87 Prozent auf 279,00 CHF), Lindt (-0,05 Prozent auf 9.865,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 547,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lonza (-3,09 Prozent auf 483,70 CHF), Straumann (-2,71 Prozent auf 83,14 CHF), Sika (-2,44 Prozent auf 143,90 CHF), Kühne + Nagel International (-2,11 Prozent auf 190,25 CHF) und Richemont (-2,06 Prozent auf 147,65 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.855.378 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 270,887 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net