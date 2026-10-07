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SIX-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SMI am Mittwochnachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SMI am Mittwochnachmittag

Der SMI verzeichnet am Mittwoch Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.01 EUR 0.92 EUR 1.15 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Richemont
185.25 EUR -0.60 EUR -0.32 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sandoz
76.38 EUR 2.40 EUR 3.24 %
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Swiss Re AG
153.75 EUR 1.75 EUR 1.15 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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Indizes
SMI
13,808.42 CHF 19.49 CHF 0.14 %
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Am Mittwoch verliert der SMI um 15:39 Uhr via SIX 0,30 Prozent auf 13.747,07 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,562 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,196 Prozent schwächer bei 13.761,96 Punkten in den Handel, nach 13.788,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.844,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.733,30 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,417 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SMI einen Stand von 14.279,38 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Stand von 14.360,45 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 12.521,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,77 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 1,66 Prozent auf 355,60 CHF), Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,02 CHF), Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 70,38 CHF), Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 75,53 CHF) und Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 143,55 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-3,60 Prozent auf 39,11 CHF), Holcim (-2,70 Prozent auf 64,06 CHF), Partners Group (-2,63 Prozent auf 593,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,62 Prozent auf 80,42 CHF) und Richemont (-1,86 Prozent auf 171,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.777.586 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 297,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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