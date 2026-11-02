Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Montagnachmittag in Rot

SPI aktuell

02.11.26 15:57 Uhr

Aktueller Marktbericht zum SPI.

Am Montag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 20.815,36 Punkte nach unten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,639 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,554 Prozent auf 20.731,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20.847,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20.731,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.844,62 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der SPI bei 19.397,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 20.161,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 16.982,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14,11 Prozent. 20.918,26 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11,27 Prozent auf 34,55 CHF), Autoneum (+ 8,94 Prozent auf 129,20 CHF), Medartis (+ 7,31 Prozent auf 104,20 CHF), DocMorris (+ 6,07 Prozent auf 16,25 CHF) und MCH (+ 5,45 Prozent auf 6,58 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-25,00 Prozent auf 1,05 CHF), Arbonia (-13,39 Prozent auf 3,59 CHF), Cembra Money Bank (-7,35 Prozent auf 82,60 CHF), OC Oerlikon (-5,95 Prozent auf 5,06 CHF) und Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,02 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1.446.057 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 355,452 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net