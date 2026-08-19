Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Index im Blick

20.08.26 15:57 Uhr

Der SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter.

Um 15:39 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 20.142,27 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,503 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 20.251,91 Punkte an der Kurstafel, nach 20.223,03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.128,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 20.255,98 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,612 Prozent abwärts. Der SPI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 20.033,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18.950,67 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 17.035,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,98 Prozent auf 7,28 CHF), DocMorris (+ 5,40 Prozent auf 10,54 CHF), Leonteq (+ 4,56 Prozent auf 21,80 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,97 Prozent auf 78,50 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,20 Prozent auf 64,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,53 Prozent auf 5,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,64 Prozent auf 0,19 CHF), Montana Aerospace (-5,95 Prozent auf 24,50 CHF), LEM (-5,04 Prozent auf 499,50 CHF) und Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.302.235 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,588 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net