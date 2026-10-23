Angespannte Stimmung in Zürich: SPI nachmittags im Minus

Index-Performance im Blick

23.10.26 15:57 Uhr

Der SPI erleidet aktuell Verluste.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,48 Prozent schwächer bei 20.393,35 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,597 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 20.482,72 Punkte an der Kurstafel, nach 20.490,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.349,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.482,72 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,913 Prozent nach oben. Der SPI stand vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 19.754,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der SPI mit 19.932,10 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 17.325,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,79 Prozent. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 9,78 Prozent auf 4,94 CHF), Holcim (+ 6,67 Prozent auf 67,84 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,86 Prozent auf 0,16 CHF), BELIMO (+ 3,52 Prozent auf 764,50 CHF) und GAM (+ 3,32 Prozent auf 0,06 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-6,72 Prozent auf 1,25 CHF), Richemont (-5,51 Prozent auf 162,95 CHF), Gurit (-5,27 Prozent auf 48,50 CHF), EvoNext (-5,00 Prozent auf 2,28 CHF) und Swatch (N) (-4,80 Prozent auf 32,75 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2.136.045 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 342,606 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net