Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich leichter

SIX-Handel im Blick

06.11.26 12:25 Uhr

Das macht der SPI am Freitag.

Am Freitag fällt der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 2,20 Prozent auf 20.621,89 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,681 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,72 Prozent auf 20.722,28 Punkte an der Kurstafel, nach 21.085,19 Punkten am Vortag.

Bei 20.800,24 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20.610,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,529 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der SPI noch bei 19.562,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20.445,85 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.989,38 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,04 Prozent zu. Bei 21.271,96 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 5,07 Prozent auf 132,60 CHF), Orell Fuessli (+ 3,33 Prozent auf 139,50 CHF), ams-OSRAM (+ 2,54 Prozent auf 14,95 CHF), BioVersys (+ 2,23 Prozent auf 22,90 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,16 Prozent auf 5,68 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Medacta (-9,58 Prozent auf 111,40 CHF), Barry Callebaut (-4,97 Prozent auf 1.243,00 CHF), Idorsia (-4,24 Prozent auf 4,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und Swiss Re (-3,99 Prozent auf 152,85 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2.073.359 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 349,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net