SPI im Fokus

Schlussendlich agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Dienstag schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 20.691,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,603 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 20.765,20 Punkte an der Kurstafel, nach 20.716,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 20.652,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.765,20 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der SPI-Kurs 20.387,91 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.311,68 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 17.386,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,43 Prozent nach oben. Bei 21.440,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 12,32 Prozent auf 2,37 CHF), StarragTornos (+ 7,36 Prozent auf 35,00 CHF), GAM (+ 6,50 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (+ 5,83 Prozent auf 3,85 CHF) und Curatis (+ 4,38 Prozent auf 16,70 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-11,72 Prozent auf 1,13 CHF), ams-OSRAM (-10,84 Prozent auf 12,09 CHF), DocMorris (-10,56 Prozent auf 16,34 CHF), Comet (-7,80 Prozent auf 274,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,10 Prozent auf 8,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4.594.683 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,700 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net