Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schließt im Minus

Index-Performance im Fokus

14.07.26 17:57 Uhr

Der SPI wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Der SPI ging nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 20.036,70 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,472 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,788 Prozent auf 19.906,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20.064,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.869,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.042,97 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 19.326,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, stand der SPI noch bei 18.650,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16.629,11 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 6,50 Prozent auf 13,10 CHF), EFG International (+ 6,10 Prozent auf 18,08 CHF), GAM (+ 4,26 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,92 Prozent auf 69,00 CHF) und UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-8,37 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,44 Prozent auf 5,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,84 Prozent auf 51,60 CHF) und Dätwyler (-5,34 Prozent auf 148,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6.199.836 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 292,607 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net