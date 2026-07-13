DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,1%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,33 +2,1%Nas 26.093 +0,8%Bitcoin 56.700 +3,7%Euro 1,1431 +0,4%Öl 85,0 +2,0%Gold 4.061 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schließt im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schließt im Minus

Der SPI wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR 0.01 EUR 15.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AEVIS VICTORIA SA
13.50 EUR 0.30 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASMALLWORLD AG
0.56 EUR -0.01 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
26.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Dätwyler AG
165.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Edisun Power Europe AG
73.50 EUR 5.50 EUR 8.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EFG International AG
18.50 EUR 0.60 EUR 3.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
2.14 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GAM AG
0.06 EUR -0.01 EUR -11.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
6.60 EUR 0.65 EUR 10.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
88.70 EUR -1.30 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
359.40 EUR -8.00 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
47.25 EUR 1.06 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
58.50 EUR 2.00 EUR 3.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
20,036.70 CHF -28.26 CHF -0.14 %
News | Analysen

Der SPI ging nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 20.036,70 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,472 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,788 Prozent auf 19.906,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20.064,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.869,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.042,97 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 19.326,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, stand der SPI noch bei 18.650,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16.629,11 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 6,50 Prozent auf 13,10 CHF), EFG International (+ 6,10 Prozent auf 18,08 CHF), GAM (+ 4,26 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,92 Prozent auf 69,00 CHF) und UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-8,37 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,44 Prozent auf 5,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,84 Prozent auf 51,60 CHF) und Dätwyler (-5,34 Prozent auf 148,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6.199.836 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 292,607 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 UBS Equal Weight Barclays Capital