Index-Performance im Blick

Der SPI verzeichnete letztendlich Verluste.

Am Donnerstag ging es im SPI via SIX schlussendlich um 1,00 Prozent auf 20.728,29 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,651 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 20.956,96 Punkte an der Kurstafel, nach 20.936,66 Punkten am Vortag.

Bei 20.728,29 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20.971,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 2,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der SPI bei 20.271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.223,03 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 17.218,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,63 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 7,05 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 4,44 Prozent auf 18,80 CHF), BELIMO (+ 4,00 Prozent auf 767,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,84 Prozent auf 51,40 CHF) und Tecan (N) (+ 2,87 Prozent auf 243,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen BioVersys (-5,86 Prozent auf 22,50 CHF), Xlife Sciences (-5,64 Prozent auf 7,70 CHF), TX Group (-5,47 Prozent auf 166,00 CHF), Schindler (-4,12 Prozent auf 288,40 CHF) und Molecular Partners (-3,57 Prozent auf 2,16 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.873.732 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 353,283 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net