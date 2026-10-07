Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert schlussendlich

SPI-Kursentwicklung

07.10.26 17:57 Uhr

Wenig verändert zeigte sich der SPI letztendlich.

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 19.555,48 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,412 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,265 Prozent leichter bei 19.510,67 Punkten, nach 19.562,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19.474,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.613,89 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,555 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.066,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI 20.202,92 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SPI auf 17.263,63 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 11,43 Prozent auf 0,78 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 8,71 Prozent auf 52,40 CHF), Curatis (+ 8,31 Prozent auf 18,90 CHF), DocMorris (+ 5,70 Prozent auf 13,36 CHF) und GAM (+ 5,19 Prozent auf 0,07 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Accelleron Industries (-4,92 Prozent auf 70,60 CHF), lastminutecom (-4,74 Prozent auf 9,24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,56 Prozent auf 18,20 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,51 Prozent auf 131,20 CHF) und Julius Bär (-3,92 Prozent auf 70,08 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.321.495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,828 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net