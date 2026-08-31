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SPI-Performance im Fokus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter

Der SPI bewegt sich am Dienstagmittag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cicor Technologies Ltd.
135.40 EUR -3.00 EUR -2.17 %
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Curatis AG
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Gurit Holding AG
53.50 EUR 9.50 EUR 21.59 %
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Highlight Event and Entertainment AG
6.00 EUR 0.30 EUR 5.26 %
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Logitech S.A.
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MindMaze Therapeutics
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Novartis AG
137.30 EUR 5.54 EUR 4.20 %
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Partners Group AG
724.80 EUR -65.60 EUR -8.30 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
377.80 EUR -9.40 EUR -2.43 %
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Straumann Holding AG
102.00 EUR 4.00 EUR 4.08 %
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UBS
45.80 EUR -2.20 EUR -4.58 %
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Xlife Sciences AG
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Indizes
SPI
20,039.09 CHF -72.11 CHF -0.36 %
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Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,49 Prozent leichter bei 20.011,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,495 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,410 Prozent höher bei 20.193,59 Punkten in den Handel, nach 20.111,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20.193,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19.982,35 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SPI mit 20.161,16 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der SPI bei 18.837,00 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 01.09.2025, mit 16.889,15 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 6,92 Prozent auf 13,90 CHF), Curatis (+ 5,79 Prozent auf 20,10 CHF), Gurit (+ 4,31 Prozent auf 50,80 CHF), Novartis (+ 4,11 Prozent auf 128,32 CHF) und Straumann (+ 3,51 Prozent auf 97,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-8,85 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,18 Prozent auf 680,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,27 Prozent auf 0,17 CHF) und Cicor Technologies (-4,87 Prozent auf 121,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2.881.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,981 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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12:21 Novartis Neutral UBS AG
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28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG

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