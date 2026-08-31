Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter
Der SPI bewegt sich am Dienstagmittag auf rotem Terrain.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,49 Prozent leichter bei 20.011,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,495 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,410 Prozent höher bei 20.193,59 Punkten in den Handel, nach 20.111,20 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20.193,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19.982,35 Punkten.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SPI mit 20.161,16 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der SPI bei 18.837,00 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 01.09.2025, mit 16.889,15 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 6,92 Prozent auf 13,90 CHF), Curatis (+ 5,79 Prozent auf 20,10 CHF), Gurit (+ 4,31 Prozent auf 50,80 CHF), Novartis (+ 4,11 Prozent auf 128,32 CHF) und Straumann (+ 3,51 Prozent auf 97,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-8,85 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,18 Prozent auf 680,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,27 Prozent auf 0,17 CHF) und Cicor Technologies (-4,87 Prozent auf 121,20 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2.881.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,981 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cicor Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cicor Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com
Aktuelle Novartis Aktie News
Novartis Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG