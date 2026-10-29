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Angezogener Zinsüberschuss

BBVA-Aktie dennoch in Rot: Gewinn übertrifft Erwartungen

BBVA-Aktie dennoch in Rot: Gewinn übertrifft Erwartungen

Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und dabei von einem deutlich angezogenen Zinsüberschuss profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
21.17 EUR -1.52 EUR -6.70 %
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Der Gewinn unter dem Strich legte um gut 19 Prozent auf etwas mehr als drei Milliarden Euro zu, wie BBVA am Donnerstag in Madrid mitteilte. Der Zinsüberschuss kletterte um knapp 22 Prozent auf knapp 8,1 Milliarden Euro. Mit dem Ergebnis übertraf die spanische Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Mexiko, Südamerika und der Türkei macht, die Erwartungen der Experten.

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In Madrid notiert die BBVA-Aktie zeitweise 5,21 Prozent tiefer bei 21,28 Euro.

/zb/tav/stk

MADRID (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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