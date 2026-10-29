BBVA-Aktie: Gewinn übertrifft Erwartungen
Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und dabei von einem deutlich angezogenen Zinsüberschuss profitiert.
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Der Gewinn unter dem Strich legte um gut 19 Prozent auf etwas mehr als drei Milliarden Euro zu, wie BBVA am Donnerstag in Madrid mitteilte. Der Zinsüberschuss kletterte um knapp 22 Prozent auf knapp 8,1 Milliarden Euro. Mit dem Ergebnis übertraf die spanische Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Mexiko, Südamerika und der Türkei macht, die Erwartungen der Experten.
/zb/tav/stk
MADRID (dpa-AFX)
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