Angi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

05.11.26 06:35 Uhr

Angi präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,230 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 242,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Angi 265,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net