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Angriff auf Erdgasfeld in Kurdistan im Nordirak

SULAIMANIJA/ERBIL (dpa-AFX) - Das Gasfeld Chor Mor in der autonomen Kurdenregion im Irak ist angegriffen worden. Die Attacke löste Brände aus und beeinträchtigte die Stromversorgung in der gesamten Region, wie die Ministerien für Elektrizität und Natürliche Ressourcen der Regionalregierung in einer gemeinsamen Stellungnahme mitteilten. Das Gasfeld liegt etwa 70 Kilometer südwestlich der Stadt Sulaimanija.

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Das Erdgasfeld sei gegen 23.00 Uhr Ortszeit (21.00 MEZ) einem "Terroranschlag" ausgesetzt gewesen, wodurch in Teilen der Anlage Brände ausgebrochen seien, hieß es in der Mitteilung. Technische Teams arbeiteten daran, die durch den Angriff verursachten Schäden zu beheben.

Die Mitteilung enthielt keine Angaben zur Art oder Herkunft des Angriffs und auch keine Angaben dazu, ob dieser mit Drohnen oder anderen Mitteln durchgeführt worden sei.

Die Region verfügt über erhebliche Erdgasreserven und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Akteur auf dem Energiemarkt entwickelt.

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Die Kurden sind eine ethnische Gruppe mit schätzungsweise 30 Millionen Mitgliedern, die vor allem im Irak, im Iran sowie in Syrien und der Türkei leben. Sie kämpfen seit Jahrzehnten für einen eigenen Staat und wurden lange im Irak wie auch im Iran verfolgt und unterdrückt. Die autonome Kurdenregion im Irak wurde nach dem Sturz von Diktator Saddam Hussein im Jahr 2003 ausgebaut und 2005 in der irakischen Verfassung anerkannt./str/wh/DP/zb

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