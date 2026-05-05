DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 +2,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.648 +0,9%Euro1,1717 +0,2%Öl108,0 -2,1%Gold4.646 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Fluence Energy präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Fluence Energy präsentiert Quartalsergebnisse
Zukunftsmarkt Quanten-Computing - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen Zukunftsmarkt Quanten-Computing - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Angriff auf Gala-Dinner: Neuer Anklagepunkt gegen mutmaßlichen Täter

06.05.26 05:23 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den Schüssen bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump ist der mutmaßliche Täter in einem weiteren Punkt angeklagt worden. Zu den drei bereits bestehenden Vorwürfen fügte eine sogenannte Grand Jury einen vierten Punkt hinzu, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Bei dem Gremium handelt es sich um Geschworene, die entscheiden, ob aus ihrer Sicht genügend Beweise der Ermittlungen vorliegen, um eine Anklage zu erheben.

Dem 31 Jahre alten Cole Tomas Allen wird nun zusätzlich vorgeworfen, einen Bundesbeamten mit einer tödlichen Waffe angegriffen zu haben. Die übrigen Anklagepunkte entsprechen im Wesentlichen den zuvor erhobenen Vorwürfen: Versuchtes Attentat auf Trump, Transport von Schusswaffen und Munition mit dem Ziel, eine Straftat zu begehen, sowie das Benutzen, Tragen, Zeigen und Abfeuern einer Schusswaffe während eines Gewaltverbrechens.

Nach Angaben der Ermittler soll Allen Ende April in das Hilton-Hotel in der Hauptstadt Washington eingedrungen sein, als dort Trump, Regierungsmitglieder und zahlreiche Journalisten beim jährlichen Abendessen der Korrespondentenvereinigung des Weißen Hauses versammelt waren. Er erreichte den Ballsaal, in dem das Dinner stattfand, aber nicht. Allerdings wurde ein Beamter der Sicherheitsbehörden angeschossen. Seine Schutzweste verhinderte schwerere Verletzungen.

Allen hat sich den Angaben der Justiz zufolge bislang nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Eine Gerichtsanhörung ist für den kommenden Montag (11. Mai) angesetzt./hae/DP/zb