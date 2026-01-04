Angriff auf irakischen Luftwaffenstützpunkt

BAGDAD (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf einen irakischen Luftwaffenstützpunkt ist ein Antonov-132 Transportflugzeug der irakischen Luftwaffe zerstört worden. Das teilte das irakische Verteidigungsministerium mit. Demnach erfolgte der Raketen-Angriff auf die Muhammad Alaa Air Base am frühen Morgen von einem Vorort von Bagdad aus. Wer die Raketen abfeuerte, war zunächst nicht klar.

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Es gebe keine Verletzten hieß es in der Mitteilung weiter. Nach Angaben der Behörden wird das Ausmaß der Schäden bewertet und versucht, den Raketenbeschuss zurückzuverfolgen. Das irakische Verteidigungsministerium verurteilte den Angriff./mar/DP/nas