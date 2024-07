Angriff auf Klinik in Kiew beschäftigt Weltsicherheitsrat

NEW YORK/KIEW (dpa-AFX) - Russische Raketenangriffe unter anderem auf eine Kinderklinik in der Ukraine werden am Dienstag den Weltsicherheitsrat beschäftigen. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen soll um 16 Uhr (MESZ) in New York zusammenkommen. Frankreich und Ecuador hatten die Dringlichkeitssitzung beantragt.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens 20 Menschen getötet und 61 weitere Menschen verletzt. Fassungslosigkeit löste der Treffer auf eine der größten ukrainischen Kinderkliniken dort aus. In den Industriestädten Krywyj Rih und Dnipro im Süden des Landes wurden mindestens 11 Tote und 59 Verletzte gemeldet./scb/DP/men