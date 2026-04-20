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Heute im FokusNahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Titel, NEL Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Quantenaktien von Gewinnmitnahmen belastet. Novo Nordisk: Wettbewerb verschärft sich. Japan Petroleum-Aktie sackt nach Gewinnwarnung ab. TopBuild-Aktie springt hoch: Milliardenkauf durch BayWa-Konkurrent QXO. Strategy schichtet Milliarden zugunsten von Bitcoin um. UniCredit-Chef fordert Wandel bei Commerzbank. AST SpaceMobile-Aktie mit Kurssturz nach orbitaler Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin.
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