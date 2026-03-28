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Angriffe aus dem Iran - Sechs Einschläge und ein Toter in Israel

27.03.26 22:27 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach einem iranischen Raketenangriff spricht der israelische Rettungsdienst von sechs Einschlägen im Großraum Tel Aviv. Feuerwehr und Rettungsdienst seien unterwegs zu den Einschlagsorten, sagte ein Sprecher am späten Abend. In Zentralisrael wurde den Angaben zufolge ein älterer Mann bewusstlos und in kritischem Zustand an einer der Einschlagstellen gefunden. Er sei wenig später aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben. Außerdem habe es mehrere Leichtverletzte gegeben.

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Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome kann zwar den größten Teil der nach Israel abgefeuerten Raketen zerstören, bietet aber keine hundertprozentige Sicherheit./czy/DP/jha