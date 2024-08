Angriffe bei Kursk und Charkiw

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russische Angriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw und ukrainische Attacken gegen die südrussische Region Kursk haben auf beiden Seiten zu Opfern geführt. Allein bei einem russischen Raketenangriff auf das Zentrum von Charkiw wurden mindestens acht Menschen verletzt, teilte die ukrainischen Behörden mit. Die ballistische Rakete vom Typ "Iskander" habe schwere Schäden an Gebäuden verursacht.

In der südrussischen Region Kursk berichteten Bewohner in sozialen Medien von schweren ukrainischen Angriffen. Durch Kampfdrohnen seien mindestens 18 Menschen verletzt worden, teilte Gouverneur Alexej Smirnow auf der Plattform Telegram mit. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen unter anderem einen ausgebrannten Tankwagen an einem nicht näher beschriebenen Ort.

Russische Medien berichteten zudem über einen möglichen Vorstoß von mehreren Hundert ukrainischen Soldaten, unterstützt von Panzern, an der Landesgrenze in der Region Kursk. Versuche eines Durchbruchs auf russisches Staatsgebiet seien gescheitert, hieß es. Die Kämpfe dauerten seit dem Morgen an, teilte unter anderem das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russische Kampfflugzeuge unterstützten die Bodentruppen./cha/DP/men