Angriffe des Iran: Deutschland droht mit 'notwendigen Maßnahmen'

01.03.26 21:52 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und des Vereinigten Königreichs haben die Raketenangriffe des Iran auf Länder der Region verurteilt und militärische Abwehrmaßnahmen angedroht. Die Angriffe des Iran seien "wahllos und unverhältnismäßig", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung, die auch das Bundespresseamt veröffentlichte.

"Wir fordern den Iran auf, seine rücksichtslosen Angriffe unverzüglich einzustellen", erklärten die Staats- und Regierungschefs. "Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen und die unserer Verbündeten in der Region zu verteidigen. Dies kann potentiell auch, falls notwendig, das Ermöglichen von verhältnismäßigen militärischen Defensivmaßnahmen einschließen, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören." Dazu werde man auch mit den USA und den Verbündeten in der Region zusammenarbeiten.

Unter den vom Iran angegriffenen Ländern seien auch solche, die nicht an der ursprünglichen militärischen Operation der USA und Israels beteiligt gewesen seien. "Die rücksichtslosen iranischen Angriffe richten sich gegen enge Verbündete und bedrohen unser Militärpersonal und unsere Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Region", hieß es in der gemeinsamen Mitteilung./bg/DP/zb