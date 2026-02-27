DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.069 -1,2%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Angriffe in Nahost: Emirates stoppt Flüge von und nach Dubai

28.02.26 17:26 Uhr

DUBAI (dpa-AFX) - Wegen der iranischen Angriffe im Nahen Osten hat die emiratische Fluggesellschaft Emirates den Flugverkehr von und nach Dubai ausgesetzt. Grund sei die Schließung mehrere Lufträume in der Region, teilte Emirates mit.

Das Medienbüro Dubais teilte mit, der Betrieb an den beiden großen Flughäfen der emiratischen Metropole sei vorerst unterbrochen. Die Luftfahrtbehörde teilte mit, der Luftraum sei als "Vorsichtsmaßnahme" geschlossen wegen der Sicherheitslage in der Region.

Nach den amerikanisch-israelischen Militärschlägen im Iran wurde der Luftraum unter anderem auch in Israel, im Iran und im Irak vorübergehend geschlossen. Auch die Golfstaaten Katar und Bahrain schlossen ihren Luftraum.

Unter anderem setzte wegen der aktuellen Lage die Lufthansa mehrere Flüge zu Zielen im Nahen Osten aus. Auch die niederländische Fluggesellschaft KLM setzte Flüge nach Tel Aviv und Dubai aus oder passte diese an./jot/DP/stk