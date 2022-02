Angst vor russischem Vorstoß in Kiew

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Dow fester erwartet -- DAX über 14.500 Punkte -- EU und USA: Neue Sanktionen gegen Russland -- BASF macht Milliardengewinn -- Sberbank, Coinbase, Beyond Meat im Fokus

Novavax-Impfungen können in Deutschland beginnen. HORNBACH holt Baumarkttochter von der Börse. Ukraine-Krieg: Erste russische Einheiten dringen in Kiew vor. ElringKlinger trotzt der Corona-Krise. BVB scheitert in der Europa League - Tieferes Abrutschen in rote Zahlen möglich. Börsengang noch dieses Jahr? VW prüft Umsetzbarkeit von Porsche-IPO.