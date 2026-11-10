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Anhaltende Nachfrage

HENSOLDT-Aktie etwas tiefer: Konzern plant kräftiges Wachstum bis 2035

HENSOLDT-Aktie etwas tiefer: Konzern plant kräftiges Wachstum bis 2035

HENSOLDT rechnet in den kommenden Jahren angesichts anhaltender Nachfrage mit höheren Umsätzen und einer Verbesserung der Profitabilität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
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Der im MDAX notierte Rüstungskonzern erwartet - wie geplant - bis 2030 einen Umsatz von 6 Milliarden Euro. Fünf Jahre später peilt das Unternehmen laut Mitteilung zum Kapitalmarkttag dann einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an. Die EBITDA-Marge soll ausgehend von rund 19 Prozent dieses Jahr um rund 50 Basispunkte pro Jahr steigen und 2030 rund 21 Prozent erreichen.

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"Unser Auftragseingang wächst weiter schneller als der Umsatz. Seit diesem Jahr setzen wir den Auftragsbestand aber zunehmend schneller in Umsatz um, und unser Ergebnis legt überproportional zu", wird CFO Christian Ladurner in der Mitteilung zitiert. Die Grundlage für diese Wachstumsambition sei eine strukturell wachsende Nachfrage, die auf mindestens ein Jahrzehnt angelegt sei. Zudem sei HENSOLDT in der Lage, den Ausbau des Geschäfts zu finanzieren und an der aktuellen Dividendenpolitik festzuhalten. Die Ausschüttungsquote bleibe damit bei 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns.

Als Wachstumsfelder sieht das Unternehmen unter anderem die Luftverteidigung oder das Servicegeschäft.

Via Tradegate notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 82,82 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: HENSOLDT

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Datum Rating Analyst
06.11.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.

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