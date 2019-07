Anheuser Busch bringt Asiengeschäft an die Börse

Aktien in diesem Artikel

Hongkong (Reuters) - Der US-Brauereikonzern Anheuser-Busch (AB InBev) will sein Asien-Geschäft an die Hongkonger Börse bringen.

Der hochverschuldete Konzern mit Marken wie Budweiser, Corona oder Stella Artois könnte dabei bis zu 9,8 Milliarden Dollar einnehmen, wie Reuters den Börsenunterlagen entnehmen konnte. Damit wäre es der weltgrößte Börsengang - bislang - in diesem Jahr, selbst wenn die Aktien am unteren Ende der Preisspanne zwischen 40 und 47 HK Dollar (umgerechnet zwischen 4,52 und 5,32 Euro) pro Stück ausgegeben werden. Die Marktkapitalisierung der Budweiser Brewing Company APAC könnte sich auf bis zu 63,7 Milliarden Dollar belaufen. Das Debüt in Hongkong ist für den 19. Juli geplant.

AB InBev wollte die Informationen nicht kommentieren. Allerdings hatte der Konzern bereits Anfang Mai entsprechende Überlegungen im Grundsatz bestätigt. Eine Notierung in Hongkong könnte dazu beitragen, in der Wachstumsregion Asien-Pazifik einen Champion zu schaffen, hatte Finanzchef Felipe Dutra erklärt. Wohlhabende Verbraucher greifen dort zunehmend zu höhermargigen Produkten. Die Einnahmen aus dem Listing helfen aber auch beim Abbau des riesigen Schuldenbergs, auf dem der US-Konzern seit der 100 Milliarden Dollar schweren Übernahme seines größten Rivalen SABMiller im Jahr 2016 sitzt.

Dem Finanzplatz Hongkong wiederum würde der Börsengang einen willkommenen Schub verleihen. Er liegt in diesem Jahr in der IPO-Statistik noch hinter der New Yorker Börse und der Nasdaq. Den bisherigen IPO-Rekord 2019 hält der Fahrdienstvermittler Uber mit Einnahmen von 8,1 Milliarden Dollar.