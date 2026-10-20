Anhui Chaodong Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

20.10.26 06:35 Uhr

Anhui Chaodong Cement lud am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Chaodong Cement 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Chaodong Cement 96,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net