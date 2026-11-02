Anhui Linping Circular Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.11.26 06:35 Uhr

Anhui Linping Circular Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 704,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Anhui Linping Circular Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 CNY je Aktie gewesen.

Anhui Linping Circular Development hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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