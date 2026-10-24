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Anhui XDLK Microsystem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anhui XDLK Microsystem Corporation Limited Registered Shs -A-
35.62 CNY -0.64 CNY -1.77 %
Charts | News | Analysen

Anhui XDLK Microsystem A hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 66,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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