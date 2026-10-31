Anhui Yingliu Electromechanical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

31.10.26 06:35 Uhr

Anhui Yingliu Electromechanical gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Yingliu Electromechanical ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,11 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 737,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net