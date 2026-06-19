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Anik Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

20.06.26 06:35 Uhr

Anik Industries veröffentlichte am 18.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,79 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Anik Industries mit einem Umsatz von insgesamt 80,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 83,51 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anik Industries 1,10 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,79 Prozent auf 1,44 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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