Anjoy Foods Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

30.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 622,2 Millionen USD – ein Plus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anjoy Foods Group 526,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Anjoy Foods Group hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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