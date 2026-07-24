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Ankam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ankam hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ankam ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 76,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net

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