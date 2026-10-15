Ankam präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ankam hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ankam ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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