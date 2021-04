LEONI-Aktie zieht vorbörslich an - Pierer baut Anteil aus

Die Erhöhung des Anteils von 10 auf mehr als 15 Prozent und die Stärkung der Position als Ankeraktionär soll Unterstützung für die eingeschlagene Unternehmensstrategie der Franken signalisieren, teilten die Österreicher am Montagabend mit.

LEONI will sich bekanntlich von der kleineren Draht- und Kabelsparte trennen und sich auf die zwar größere, zuletzt aber klar defizitäre Bordnetzsparte konzentrieren. Der Konzern befindet sich mitten in einem großen Spar- und Umbauprogramm und hatte auch 2020 rote Zahlen geschrieben. LEONI-Chef Aldo Kamper sieht das Unternehmen aber dennoch auf einem guten Weg aus der Krise.

Das von Pierer nun gehaltene LEONI-Paket ist an der Börse - per Schlusskurs vom Montag - mindestens knapp 50 Millionen Euro wert.

Pierer Industrie ist vor allem für die Marke KTM bekannt und gehört mehrheitlich dem Unternehmer Stefan Pierer. Stefan Pierer hält über seinen Rennsport-Zulieferer Pankl auch die Mehrheit an SHW.

So reagiert die LEONI-Aktie

Das erneute Aufstocken des Anteils des österreichischen Industriekonzerns Pierer an LEONI sorgt am Dienstag vorbörslich für Interesse an den Aktien des Autozuliefers. Die Papiere des auf Bordnetze spezialisierten Unternehmens rückten beim Broker Lang & Schwarz verglichen mit ihrem XETRA-Schlusskurs um vier Prozent vor. Pierer hatte mitgeteilt, bei den Stimmrechten die 15-Prozent-Schwelle überschritten zu haben.

Ein Händler verwies darauf, dass erst im Februar der Anteil auf mehr als zehn Prozent aufgestockt worden war. Wie Pierer näher ausführte, soll die Stärkung der Position als Ankeraktionär zum Ausdruck bringen, dass man "den vom Management der LEONI AG eingeschlagenen Kurs für die Entwicklung des Unternehmens und der Fokussierung auf das Bordnetz-Geschäft unterstützt" - auch mit Blick auf Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder Elektrifizierung.

