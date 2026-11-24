WÜRZBURG (dpa-AFX) - Wegen eines mutmaßlichen Millionen-Steuerbetrugs beim Handel mit Elektronikartikeln wie Handys hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) drei Verdächtige in Würzburg angeklagt. Der Mehrwertsteuer-Ausfall betrage schätzungsweise 48 Millionen Euro, teilte die Behörde in Luxemburg mit. Die mutmaßlichen Täter sollen neue Produkte als Gebrauchtwaren ausgegeben haben, wodurch die Unternehmen weniger Mehrwertsteuer zahlen und die Waren zu niedrigeren Preisen verkaufen konnten. Zuvor hatte die "Main-Post" berichtet.

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Angeklagt sind der Mitteilung zufolge zwei Verdächtige aus Würzburg und ein Mitgeschäftsführer eines im Elektronikhandel tätigen Unternehmens. Angaben zum Geschlecht der Angeklagten wurden nicht gemacht - laut "Main-Post" handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt.

Zwei der Beschuldigten seien als Geschäftsführer einer Firma eingetragen gewesen, dessen angegebenes Geschäftsfeld den Groß- und Einzelhandel mit Elektronikartikeln umfasste. Die drei sollen in ein größeres Netzwerk von Unternehmen eingebunden gewesen sein, das für den Betrug genutzt worden sein soll.

Im Oktober 2025 hatte es mehr als hundert Durchsuchungen in Deutschland und sechs weiteren europäischen Ländern gegeben. Damals waren sieben Verdächtige in Deutschland, Spanien und den Niederlanden festgenommen worden.

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Die Beschuldigten sollen seit 2018 ein ausgeklügeltes System mit Briefkastenfirmen aufgebaut haben, um unrechtmäßig Umsatzsteuer zu sparen. Den Ermittlungsergebnissen zufolge verkauften die mutmaßlichen Betrüger neue Handys und andere kleine Elektronikartikel mit einer speziellen Steuerregelung, die eigentlich nur für Gebrauchtwaren gilt.

Die EPPO ist die unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen Union. Sie ist verantwortlich für die Verfolgung von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU./aro/DP/zb