Anlagenbauer Gea steigert Quartalsgewinn

Haben Sie einigen spannenden Small und Mid Cap Unternehmen schon mal Beachtung geschenkt, die den starken Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft bilden? Lernen Sie morgen im Online-Seminar, was diese Unternehmen aus Anlegersicht so attraktiv macht und wie Sie in diese Perlen der Börse investieren können.

Morgen um 18 Uhr live: So investieren Sie in das Herz der deutschen Wirtschaft!

MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr gekostet

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

U.S. Navy fields RTX's StormBreaker smart weapon on the F/A-18E/F Super Hornet

Minuszeichen in Wien: ATX mittags in der Verlustzone

Heute im Fokus

Munich Re verzeichnet leichten Gewinnanstieg. RTL muss sich kleinere Ziele setzen. Elmos übertrifft mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Ergebnis von SYNLAB schrumpft. Continental kann in der Problemsparte Autozulieferung punkten. Lucid: Produktionspognose für Gesamtjahr gesenkt. GEA will Aktien zurückkaufen - Quartalsgewinn gestiegen. Fresenius will Eugin-Gruppe an KKR-Konsortium verkaufen.