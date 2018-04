Tesla-Aktie legt kräftig zu: Musk verfehlt Model 3-Ziel - macht aber Hoffnung für die Zukunft

Wall-Street-Analysten hatten damit gerechnet, dass der Konzern des Milliardärs Elon Musk diese Woche Produktionszahlen für die Limousine Model 3 bekanntgeben werde, die hinter den selbst gesteckten Zielen des Unternehmens erneut zurückbleiben. Dies hat sich bewahrheitet.

Medien zitieren Mail von Elon Musk

Verschiedene Medien hatten bereits über eine direkt von Elon Musk stammende Email an die Mitarbeiter berichtet, in der der Tesla-Chef über die Produktionsfortschritte berichtet. Konkret schreibt Musk, die Marke von 2.000 Fahrzeugen pro Woche sei übertroffen worden. Allerdings hatte das Unternehmen zuvor eine Zielmarke von 2.500 Fahrzeugen ausgegeben, die pro Woche vom Band laufen sollten.

Nun berichtete Tesla offiziell: Tesla hat zum Ende des ersten Quartals 2020 Model 3 produziert und damit die selbst gesteckte Marke von 2.500 Autos verfehlt. Doch der Autobauer machte auch Hoffnung: Die Model 3-Produktion werde aufgrund der erzielten Fortschritte im zweiten Quartal rapide ansteigen. Außerdem werde Tesla in diesem Jahr keine Neuverschuldung oder Kapitalerhöhung benötigen. Das Produktionsziel von 5.000 Autos pro Woche in ungefähr drei Monaten ließ Tesla bestehen.

Insgesamt hat Tesla im ersten Quartal 34.494 Fahrzeuge produziert, berichtete der Autobauer. Das entspricht einem Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Hoffnungsbringer wird zum Schicksalswagen

Mit dem Model 3, dem preislich günstigsten aller Tesla-Modelle, strebt der Elektroautohersteller auf den Massenmarkt. Doch bereits in der Vergangenheit hatten viele Experten und auch Anleger Zweifel angemeldet, ob das Unternehmen in der Lage ist, die ambitionierten Produktionsziele zu erfüllen. Und tatsächlich hatte Elon Musk die Zielvorgaben immer wieder gerissen. Hinzu kamen Gerüchte um Qualitätsmängel.

Tesla-Aktie vorbörslich stark

Das Tesla-Papier sackte im Montagshandel an der Wall Street zeitweise um rund acht Prozent ab und ging schlussendlich 5,13 Prozent schwächer bei 252,48 Dollar aus dem Handel. Die Aktie litt zuletzt auch unter einer Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's sowie einem tödlichen Unfall in Kalifornien mit einem Tesla-Fahrzeug. Nach den tatsächlichen Auslieferungszahlen, schnellte das Papier jedoch am Dienstag zum Börsenstart kräftig hoch. Kurz nach dem Handelsstart notierte die Tesla-Aktie über 5,5 Prozent fester. Inzwischen sind die anfänglichen Gewinne wieder etwas abgeschmolzen, dennoch hält sich das Papier noch über 2 Prozent im Plus.

