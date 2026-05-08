DAX24.530 +0,5%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 +2,0%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.666 +0,8%Euro1,1602 -0,1%Öl108,9 -1,9%Gold4.493 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- CSG mit starken Quartalszahlen -- DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt
Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf - Aktie schwächer Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf - Aktie schwächer
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anleger aufmerksam

OHB-Aktie nach Verteidigungsallianz volatil - Gewinnmitnahmen am Mittag verdaut

20.05.26 13:42 Uhr
Nach Kursexplosion: Anleger legen bei der OHB-Aktie die Handbremse ein | finanzen.net

Die OHB-Aktie bleibt nach der angekündigten Partnerschaft mit Helsing im Fokus der Anleger. Investoren blicken dabei auf langfristige Chancen im europäischen Verteidigungsgeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
84,18 EUR 4,54 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kongsberg Gruppen ASA
157,80 EUR 0,25 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
OHB SE
543,00 EUR -13,00 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• OHB profitiert weiter von Helsing-Allianz
• Anleger reagieren positiv auf Verteidigungsprojekt
• Lange Entwicklungszeiten bleiben Risikofaktor

Die am Vortag verkündete strategische Partnerschaft im europäischen Rüstungssektor prägt das Geschehen rund um das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB auch am Mittwoch weiter. Gemeinsam mit dem Münchner KI-Unternehmen Helsing will OHB ein weltraumbasiertes taktisches Überwachungssystem entwickeln.

Nachdem die Nachricht am Dienstag zweistellige Kursgewinne ausgelöst hatte, startete die Aktie am Mittwoch zunächst schwächer in den Handel. Im weiteren Verlauf drehten die Notierungen jedoch wieder ins Plus. Am Mittag notiert das Papier im XETRA-Handel bei 560,00 Euro und damit 2,00 Prozent oberhalb des Vortagesschlusses.

Konsortialführung im Fokus der Marktteilnehmer

Das hohe Handelsvolumen zeigt das Interesse der Anleger an den operativen Details der neuen Allianz. Über ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen mit Helsing übernimmt OHB gemeinsam mit dem Partner die Konsortialführung in einer bestehenden Allianz mit Kongsberg und HENSOLDT. Ziel des Bündnisses ist es, die Zeitspanne zwischen Datenerfassung im All und der Weiterverarbeitung am Boden deutlich zu verkürzen. Die Satelliten sollen als sogenannte "software-defined"-Systeme entwickelt werden und sich über Software-Updates an veränderte Bedrohungslagen anpassen lassen. Während OHB die Implementierung sowie den Betrieb der Raumfahrtsysteme übernimmt, liefert HENSOLDT die weltraumtaugliche Sensorik und die mobilen Bodenstationen.

Allianz wird weiter positiv bewertet

Der Handelsverlauf deutet darauf hin, dass Anleger die Partnerschaft trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen weiterhin positiv bewerten. Gleichzeitig zeigt die hohe Schwankungsbreite, dass kurzfristig orientierte Marktteilnehmer nach dem starken Kursanstieg weiter aktiv bleiben.

Aus Unternehmenssicht erweitert die Allianz die Positionierung von OHB im europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäft. Der Konzern stärkt damit seine Präsenz in einem Bereich, der von steigenden Verteidigungsausgaben in Europa profitiert. Gleichzeitig bleibt zu berücksichtigen, dass rüstungsnahe Raumfahrtprogramme lange Entwicklungszeiten und hohe Investitionen erfordern. Wesentliche Umsatz- und Ergebniseffekte dürften sich daher erst mittelfristig in den Geschäftszahlen widerspiegeln.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
06.05.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
06.05.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
06.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen