Anleger aufmerksam

Die OHB-Aktie bleibt nach der angekündigten Partnerschaft mit Helsing im Fokus der Anleger. Investoren blicken dabei auf langfristige Chancen im europäischen Verteidigungsgeschäft.

• OHB profitiert weiter von Helsing-Allianz

• Anleger reagieren positiv auf Verteidigungsprojekt

• Lange Entwicklungszeiten bleiben Risikofaktor



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Die am Vortag verkündete strategische Partnerschaft im europäischen Rüstungssektor prägt das Geschehen rund um das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB auch am Mittwoch weiter. Gemeinsam mit dem Münchner KI-Unternehmen Helsing will OHB ein weltraumbasiertes taktisches Überwachungssystem entwickeln.

Nachdem die Nachricht am Dienstag zweistellige Kursgewinne ausgelöst hatte, startete die Aktie am Mittwoch zunächst schwächer in den Handel. Im weiteren Verlauf drehten die Notierungen jedoch wieder ins Plus. Am Mittag notiert das Papier im XETRA-Handel bei 560,00 Euro und damit 2,00 Prozent oberhalb des Vortagesschlusses.

Konsortialführung im Fokus der Marktteilnehmer

Das hohe Handelsvolumen zeigt das Interesse der Anleger an den operativen Details der neuen Allianz. Über ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen mit Helsing übernimmt OHB gemeinsam mit dem Partner die Konsortialführung in einer bestehenden Allianz mit Kongsberg und HENSOLDT. Ziel des Bündnisses ist es, die Zeitspanne zwischen Datenerfassung im All und der Weiterverarbeitung am Boden deutlich zu verkürzen. Die Satelliten sollen als sogenannte "software-defined"-Systeme entwickelt werden und sich über Software-Updates an veränderte Bedrohungslagen anpassen lassen. Während OHB die Implementierung sowie den Betrieb der Raumfahrtsysteme übernimmt, liefert HENSOLDT die weltraumtaugliche Sensorik und die mobilen Bodenstationen.

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Allianz wird weiter positiv bewertet

Der Handelsverlauf deutet darauf hin, dass Anleger die Partnerschaft trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen weiterhin positiv bewerten. Gleichzeitig zeigt die hohe Schwankungsbreite, dass kurzfristig orientierte Marktteilnehmer nach dem starken Kursanstieg weiter aktiv bleiben.

Aus Unternehmenssicht erweitert die Allianz die Positionierung von OHB im europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäft. Der Konzern stärkt damit seine Präsenz in einem Bereich, der von steigenden Verteidigungsausgaben in Europa profitiert. Gleichzeitig bleibt zu berücksichtigen, dass rüstungsnahe Raumfahrtprogramme lange Entwicklungszeiten und hohe Investitionen erfordern. Wesentliche Umsatz- und Ergebniseffekte dürften sich daher erst mittelfristig in den Geschäftszahlen widerspiegeln.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net