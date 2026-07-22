Aktien von Mercedes-Benz, Porsche und Co. fallen: VW-Bilanz setzt Autowerte unter Druck
Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen beunruhigt am Freitag weiter die Anleger in der Autobranche.
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Eine enttäuschende Profitabilität von VW und eine gesenkte Umsatzprognose wirkten sich am stärksten auf die eigenen Aktien aus, die im Handel auf XETRA zuletzt um 1,92 Prozent sanken auf 71,54 Euro.
Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW und der eigenen Sportwagentochter Porsche sanken auf XETRA um bis zu 0,8 Prozent.
Laut dem JPMorgan-Experten Jose Asumendi hat der VW-Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem erwartet Konzernchef Oliver Blume für das Gesamtjahr nur noch im besten Fall eine stabile Umsatzentwicklung. Positiv erwähnte der Experte aber den freien Mittelzufluss, der solide gewesen sei.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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