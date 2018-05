Facebook-Rivale Snap holt sich neuen Finanzchef von Amazon - Snap-Aktie legt zu

Der 51-Jährige, der zehn Jahre für den weltgrößten Onlinehändler arbeitete, werde Mitte Mai Andrew Vollero als Finanzchef ablösen, teilte der Facebook -Rivale in der Nacht zu Dienstag mit. Es habe keine Unstimmigkeiten im Vorfeld der Entscheidung gegeben, versicherte Snap

An der Börse kam der Schritt gut. Die Aktie, die seit der Veröffentlichung des Quartalsberichts vor einer Woche fast ein Viertel an Wert eingebüßt hat, legte nachbörslich 1,6 Prozent zu. Im offiziellen Handel am Dienstag wiesen die Anteilsscheine ein Plus von rund vier Prozent aus. Er gehe davon aus, dass jemand die Verantwortung für die schlechten Zahlen übernehmen musste, sagte Analyst Jonathan Kees vom Finanzdienstleister Summit Insights Group zu der Neubesetzung.

San Francisco (Reuters)

