Rekord dank "Magic": Hasbro-Aktie zieht nach Prognoseanhebung zweistellig an
Ein starkes zweites Quartal und ein Rekordumsatz bei Magic: The Gathering bescheren Hasbro zweistelliges Kurswachstum. Der Spielwarengigant hebt daraufhin seine Jahresprognose an.
Werte in diesem Artikel
- Umsatz steigt im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar
- Konzern hebt Umsatz- und Margenprognose für das Jahr 2026 an
- Bereinigter Gewinn pro Aktie sinkt trotz des Wachstums leicht
Hasbro meldete heute für das zweite Quartal 2026 einen Umsatzsprung von 16 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar, nach 980,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, und der Markt antwortet mit einem Kurssprung: Die Aktie klettert an der NASDAQ um 12,2 Prozent auf 91,54 US-Dollar. Getragen wird die Rally von der Sparte Wizards of the Coast, in der das Kartenspiel Magic: The Gathering erstmals in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte in einem einzelnen Quartal die Marke von 500 Millionen US-Dollar Umsatz überspringt. Zugleich hebt der Konzern seine Jahresprognose für 2026 an.
Magic: The Gathering als Wachstumsmotor
Die Sparte Wizards and Digital Gaming steigert den Umsatz im zweiten Quartal um 27 Prozent auf 663,8 Millionen US-Dollar, nach 522,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Allein Magic: The Gathering wächst um 32 Prozent auf 545,3 Millionen US-Dollar, angetrieben von den Kartenserien Secrets of Strixhaven und Marvel Super Heroes. Das Mobile-Spiel Monopoly Go trägt im Quartal 44 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei. Die Sparte bleibt mit einer operativen Marge von rund 41 Prozent die profitabelste Einheit des Konzerns, auch wenn die Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 46,3 Prozent sinkt.
Prognose steigt, der Gewinn pro Hasbro-Aktie nicht
Für das Gesamtjahr rechnet Hasbro nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent, nach zuvor 3 bis 5 Prozent, mit einer bereinigten operativen Marge von 25 bis 26 Prozent statt 24 bis 25 Prozent und mit einem bereinigten EBITDA von 1,45 bis 1,50 Milliarden US-Dollar statt zuvor 1,40 bis 1,45 Milliarden US-Dollar. Trotz der optimistischeren Prognose sinkt das bereinigte Ergebnis pro Aktie im zweiten Quartal leicht auf 1,28 US-Dollar, nach 1,30 US-Dollar im Vorjahresquartal. Grund ist eine Wertberichtigung von 56 Millionen US-Dollar auf das digitale Spieleportfolio, mit der Hasbro sein Geschäft mit digitalen Spielen für die Zeit nach 2028 neu ausrichtet.
Cyberangriff und schwache Randbereiche bremsen
Die Sparte Consumer Products wächst zwar um 5 Prozent auf 463 Millionen US-Dollar, bleibt aber mit einem bereinigten operativen Verlust von 7,5 Millionen US-Dollar in der Verlustzone, nach einem bereinigten Gewinn von 1,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Belastet wird das Geschäft von höheren Zollkosten und den Nachwirkungen eines im März 2026 bekannt gewordenen unbefugten Zugriffs auf das Firmennetzwerk, der die Auftragsabwicklung im zweiten Quartal beeinträchtigt. Der Vorfall kostet den Konzern im Quartal rund 11 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Ausgaben, während der Umsatzausfall auf etwa 25 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Die Sparte Entertainment verzeichnet einen Umsatzrückgang von 20 Prozent auf 12,8 Millionen US-Dollar, bedingt durch die Terminierung von Lizenzgeschäften.
Für Anleger bleibt die Frage, wie lange das starke Geschäft mit Magic: The Gathering die Schwäche bei Consumer Products und die Abschreibung im Digitalgeschäft ausgleichen kann. Der nächste konkrete Fixpunkt ist die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal 2026, wenn sich zeigt, ob sich die Prognoseanhebung auch außerhalb von Magic: The Gathering bestätigt.Evelyn Schmal, finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.19
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|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|08.03.19
|Hasbro Market Perform
|BMO Capital Markets
|11.02.19
|Hasbro Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
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|Barclays Capital
|24.07.18
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|Monness, Crespi, Hardt & Co.