Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 6.033,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,121 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent fester bei 6.076,42 Punkten in den Handel, nach 6.074,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.078,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.021,27 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6.068,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 6.447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 5.528,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,87 Prozent auf 313,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 26,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 584,60 EUR) und UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 77,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3,70 Prozent auf 46,63 EUR), Siemens Energy (-2,72 Prozent auf 123,02 EUR), BASF (-1,78 Prozent auf 49,08 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,74 EUR) und Bayer (-1,70 Prozent auf 52,08 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 965.323 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 450,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net