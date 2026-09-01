Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 in Rot

Euro STOXX 50-Performance im Fokus

02.09.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch fällt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,52 Prozent auf 6.335,90 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,476 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent leichter bei 6.363,78 Punkten, nach 6.368,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.335,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.375,83 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 6.358,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 6.107,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 5.291,04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,30 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 6,67 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 149,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,42 Prozent auf 34,66 EUR), Siemens Energy (+ 0,17 Prozent auf 141,32 EUR) und BASF (+ 0,13 Prozent auf 53,10 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-3,06 Prozent auf 74,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,55 Prozent auf 54,72 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 273,70 EUR), BMW (-1,37 Prozent auf 60,36 EUR) und SAP SE (-1,31 Prozent auf 181,84 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2.296.886 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 559,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net