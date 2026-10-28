Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Euro STOXX 50 aktuell

28.10.26 15:57 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch fällt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,09 Prozent auf 6.159,31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,280 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,205 Prozent höher bei 6.177,33 Punkten in den Handel, nach 6.164,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.181,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.140,57 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.301,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6.289,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.704,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,28 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,12 Prozent auf 131,30 EUR), BMW (+ 0,99 Prozent auf 57,28 EUR), Infineon (+ 0,93 Prozent auf 53,08 EUR) und Eni (+ 0,87 Prozent auf 26,58 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,77 Prozent auf 57,78 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1.013,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,64 Prozent auf 24,98 EUR), Airbus SE (-0,63 Prozent auf 191,64 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,52 Prozent auf 5,99 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4.643.220 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,37 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net