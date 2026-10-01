Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 startet im Minus

STOXX-Handel im Fokus

01.10.26 09:27 Uhr

Das macht der Euro STOXX 50 morgens.

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,25 Prozent auf 6.253,37 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,211 Prozent auf 6.255,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6.269,02 Punkten am Vortag.

Bei 6.238,21 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.255,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,925 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.368,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.282,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.581,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,31 Prozent auf 61,47 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 144,30 EUR), Enel (+ 0,39 Prozent auf 8,76 EUR), Rheinmetall (+ 0,20 Prozent auf 958,30 EUR) und Eni (+ 0,15 Prozent auf 24,04 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-1,95 Prozent auf 81,28 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 182,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,47 Prozent auf 6,55 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 47,25 EUR) und adidas (-1,45 Prozent auf 143,20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 507.565 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 617,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net