DAX 25.849 -0,5%ESt50 6.152 -0,4%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,28 +2,1%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 69.153 +0,9%Euro 1,1178 -0,1%Öl 105,1 +0,3%Gold 3.926 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Blick

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verliert

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verliert

Der Euro STOXX 50 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.90 EUR -2.85 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen
Airbus SE
193.28 EUR -2.34 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,397.60 EUR 23.60 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
BASF
53.47 EUR 0.19 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
Bayer
52.58 EUR 2.88 EUR 5.79 %
Charts | News | Analysen
BMW AG
58.40 EUR -0.30 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.93 EUR 0.20 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.93 EUR -0.05 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.60 EUR 2.60 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.80 EUR 0.03 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
997.80 EUR -0.80 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
203.85 EUR -4.95 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
268.35 EUR 0.10 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
83.87 EUR 1.47 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,151.10 EUR -24.96 EUR -0.4 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,46 Prozent tiefer bei 6.147,63 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,291 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,262 Prozent auf 6.159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.176,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.159,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.102,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.238,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.426,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.679,25 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,08 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 4,28 Prozent auf 52,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,35 Prozent auf 570,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,30 Prozent auf 1.003,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,27 Prozent auf 25,91 EUR) und BASF (+ 0,21 Prozent auf 53,66 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR), Airbus SE (-1,40 Prozent auf 193,44 EUR), Siemens (-0,98 Prozent auf 267,70 EUR) und BMW (-0,85 Prozent auf 58,36 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.467.715 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 544,519 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:06 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.