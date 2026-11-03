Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verliert

Index-Performance im Blick

03.11.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,46 Prozent tiefer bei 6.147,63 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,291 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,262 Prozent auf 6.159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.176,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.159,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.102,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.238,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.426,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.679,25 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,08 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 4,28 Prozent auf 52,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,35 Prozent auf 570,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,30 Prozent auf 1.003,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,27 Prozent auf 25,91 EUR) und BASF (+ 0,21 Prozent auf 53,66 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR), Airbus SE (-1,40 Prozent auf 193,44 EUR), Siemens (-0,98 Prozent auf 267,70 EUR) und BMW (-0,85 Prozent auf 58,36 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.467.715 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 544,519 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net